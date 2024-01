Il monopattino che entra nello zaino e 5 alternative «speciali»

Il monopattino elettrico parcheggiato in salotto ha preso fuoco . E una casa di Melegnano , in provincia di Milano, è stata avvolta dalle fiamme . È ... (ilgiornaleditalia)

Dynamic Scooter Model B si compatta per facilitare il trasporto sui mezzi pubblici e risultare perfetto per l'ultimo spostamento dei pendolari (wired)

L’ultima foto che ha fatto il giro del web ...L’immagine ritrae uno scorcio di via della Cisterna e si vede un monopattino bianco e verde «parcheggiato» su un albero, col manubrio ben ancorato tra i ...Mandelli e Biggio affondano il bisturi sulle mode, le tendenze, i tic, le paranoie della Milano che corre. Non più da bere, ma da divorare, il regno degli chef, dei creativi, degli Hamilton-Leclerc in ...Spacciava droga in monopattino, ma è stato bloccato dopo una breve fuga ...Poco dopo, un uomo fermo sul bordo della carreggiata, è stato raggiunto dal ragazzo a bordo del mezzo, che gli ha consegnato ...