Il mondo visto da Oliviero Toscani Le foto che hanno fatto epoca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "Sono un situazionista: l’immagine la trovo tra le cose che offre la realtà. In vita mia non mi sono mai posto il problema di avere un’idea, di creare dal nulla. Mi si pone davanti un problema, ci ragiono, lo analizzo e l’idea viene fuori. Non sono mai stato assillato daldi avere un’idea".racconta così il suo approccio aldellagrafia riassunto in una grande mostra allestita al Forte di Marina di Bibbona e visitabile fino al 31 ottobre 2024. Il titolo è ’: professionegrafo’ ed è a cura di Nicolas Ballario e Susanna Crisanti. L’esposizione ripercorre la carriera del grandegrafo, oltre 100grafie mettono in scena la potenza creativa e la carriera di ...