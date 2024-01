Il ministro Zangrillo | «Artigiani | niente più autorizzazioni per aprire le attività»

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nel prossimo decreto sul Pnrr è prevista la deregulation degli: non ci sarà bisogno diperun’. Ad annunciarlo è ildella Pubblica Amministrazione Paoloin un’intervista al Messaggero. «Non saranno necessari permessi preventivi per muratori, imbianchini, falegnami, sarti», spiega il. Che poi aggiunge: «Abbiamo ben presenti gli obiettivi del Pnrr, che intendiamo centrare al più presto perché siamo più rapidi a semplificare, più siamo in grado di rendere la Pa efficace nel rapporto con cittadini e imprese”, continua. E ancora: «Stiamo mettendo a punto un pacchetto di circa quaranta semplificazioni, in aggiunta al centinaio che abbiamo già realizzato l’anno scorso, con un focus ...

Il ministro per la Pubblica Amministrazione annuncia un pacchetto di semplificazioni per il settore da inserire in un decreto sul Pnrr nei prossio giorni ...Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, l'Ocse nel suo ultimo rapporto ha detto che il Pnrr è cruciale per la crescita. Ma per attuare il Pnrr sono cruciali le semplificazioni ...