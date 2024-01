Il messaggio di Manfred Weber | Presidente del PPE | per Stefano Bandecchi | Coordinatore Nazionale AP

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 29 gennaio 2024. “Cari amici di Alternativa Popolare,desidero ringraziarvi sinceramente per l'invito a intervenire al primo Congressodi Alternativa Popolare. Purtroppo, a causa di impegni già assunti, non mi sarà possibile essere con voi a Terni per questa occasione speciale. Comunque, voglio cogliere questa opportunità per condividere con voi alcune idee, con una attenzione