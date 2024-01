Il manager di Chiara Ferragni | Fabio Maria Damato | sarebbe indagato per il caso pandoro

Lui in smoking e papillon nero. Lei in abito blu con brillantini. Sfilano sul red carpet di Venezia e sembrano l’affermata attrice e il regista che ... (ilgiorno)

Damato è general manager di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni Collection. L’influencer lo ha definito il suo “braccio destro e sinistro” e ha dichiarato che è l’unica persona che la aiuta a ...Chi ha visto la serie tv The Ferragnez lo ha già conosciuto in veste di braccio destro di Chiara Ferragni. Ora anche Fabio Maria Damato, general manager di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni ...Il «profitto» delle presunte truffe contestate a Chiara Ferragni per i casi del pandoro Balocco, delle uova pasquali Dolci Preziosi e della bambola Trudi, è «consistito anche nel rafforzamento ...