Il M5S chiama in città il Vice Presidente del Senato Castellone

“Se mi cercano ex colleghi del M5s? Non è una polemica che mi riguarda. Chi mi ha chiamato nei giorni delle dichiarazioni in Aula della premier ... (ilfattoquotidiano)

(Adnkronos) - Giuseppe Conte e il M5S respingono l'invito a partecipare al sit-in che ...Ma non ci sembra risolutivo né credibile un sit-in lanciato da un Pd indignato, che chiama a raccolta le altre ...Giuseppe Conte ha detto che il M5s non ci sarà al sit-in organizzato dal Pd per protestare contro le ingerenze del governo Meloni nella Rai ...Roma, 29 gen. (askanews) - 'No, caro Pd, il 7 febbraio noi non ci saremo. Se davvero si vuole lavorare con noi per costruire una seria alternativa ...