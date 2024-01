Il Leeds ha intenzione di ingaggiare due giocatori dallo stesso club di Premier League il giorno della scadenza

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Breaking: IlUnited sembra destinato a diventare uno deipiù impegnati d’Inghilterra primadei trasferimenti di questo mese. I White sono pronti a prendere Ben Godfrey in prestito dall’Everton con il terzino norvegese Leo Fuhr Hjelde pronto a unirsi al Sunderland. Ma questa non è l’unica cosa che Daniel Farke potrebbe fare primadi mercoledì sera. Secondo il giornalista di trasferimento e Colto in fuorigioco editorialista Ben Jacobs, ilcon sede nello Yorkshire potrebbe ancora ottenere non uno, ma duedel Burnley. Altre storie / Ultime notizie Inoltrare Manuele Benson e terzino Connor Roberts sono entrambi fortemente legati a un passaggio tardivo a Elland Road, e Jacobs pensa ...