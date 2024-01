Il Gran Sasso Illuminato di Rosa | Polemiche e Dibattito Tra Istituzioni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Teramo - La decisione del Parco nazionalee Monti della Laga di respingere l'illuminazionedella vetta del Cornode in occasione del passaggio del Giro d'Italia continua a generaree discussioni. Il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, ha risposto al presidente della Regione Marco Marsilio riguardo all'offerta di mediazione istituzionale. D’Angelo ha apprezzato l'interessamento di Marsilio, ma ha notato la mancata convocazione di attori chiave come il Comune di Pietracamela e la Provincia di Teramo, sottolineando l'importanza di coinvolgere tutte le parti interessate. Marsilio ha risposto sottolineando che l'obiettivo era coinvolgere le parti direttamente coinvolte, come il Comune di Isola dele il Parco ...