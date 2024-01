Il governo Meloni traccheggia sulla Bolkestein e a pagare saranno i contribuenti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nell’ultimo giorno utile, ilha replicato alla lettera di messa in mora della Commissione europea sull’annosa questione delle concessioni balneari. Palazzo Berlaymont aveva infatti sollevato diversi dubbi rispetto alla veridicità di quel trentatré percento di spiagge occupate emerso dalla mappatura del tavolo tecnico istituito da Palazzo Chigi. La questione è ormai nota: l’Italia mira a dimostrare che la risorsa spiaggia non è scarsa facendo venir meno, in questo modo, uno dei presupposti principali per l’applicazione della direttiva. Nella replica alla Commissione, ilsostiene che il giudizio espresso dai tecnici Uemappatura è limitato perché basato solo su una parte dell’apparato documentale e conoscitivo esaminati. Mancano alcuni elementi che non sono stati inviati a Bruxelles e il ...