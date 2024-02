Il futuro dell’Influencer | verso la politica?

Leggi tutta la notizia su leurispes

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Chiara Ferragni: un nome o, forse meglio, un brand, che al solo essere pronunciato stimola molte reazioni, ma (quasi) mai indifferenza. Questo è di per sé già un fatto degno di nota: quanti altri personaggi pubblici hanno una tale potenza sull’attenzione di tutti, riuscendo a polarizzare le opinioni e le posizioni collettive? Forse qualche sportivo: a Roma, oggi, Josè Mourihno; guardando allanessuno (se non, forse, nel passato, Matteo Renzi); un deserto nella società civile, “peggio che andar di notte” nella cultura. Nessuno, o pochissimi, insomma possono “vantare” una tale caratteristica e la Ferragni sarebbe, già per questo, un caso degno di osservazione per chi osserva e studia il cambiamento sociale. Il “pasticciaccio brutto” del pandoro Balocco, di cui è protagonista la Chiara nazionale, è un’occasione perciò per riflettere su una questione latente nel ...