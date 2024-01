Il fondotinta inclusivo e il destino dell’Occidente satollo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nel 1980 Robert Redford, complessato come tutti i bellocci d’essere considerato solo decorativo, esordisce alla regia con una storia di ricchi con figlio morto, altro figlio in reparto psichiatrico, tutta l’antologia delle disgrazie possibili. La intitola non “Anche i ricchi piangono”, ma “Ordinary People”. Vince una sleppa di Oscar ed esce in Italia col titolo “Gente comune”. Finito il Novecento e con esso la consapevolezza di classe, finito il Novecento e risolti i problemi veri, siamo passati ai problemi immaginari, e più immaginario di uno degli scandalucci da un quarto d’ora della settimana scorsa io non ne avevo mai visti. Una ragazza italiana di quelle determinate a diventare famose su Instagram accende la telecamera del telefono e, poiché ha la pelle scura e non ha trovato in una certa marca undella giusta tonalità, fa un monologo di cinque minuti ...