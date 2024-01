Il dramma nel giorno del trionfo di Sinner | ecco perché Sesto Pusterla non festeggia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tutta l'Italia hato Jannik. Tutta l'Italia tranne il paese dov'è nato e cresciuto,Pusteria. Quel fazzoletto di terra nel Tirolo Orientale che il coach del 22enne, Simone Vagnozzi, alla vigilia della finalissima degli Australian Open contro il russo Daniil Medvedev aveva definito "una parte d'Italia molto seria", attribuendo proprio alle sue origini la straordinaria capacità del tennista di restare con i piedi per terra, concentrarsi su quello che conta. Etica del lavoro, silenzio, umiltà.Pusteria, in Provincia di Bolzano, è gonfia di gioia per il suo figliol prodigo, orgoglio di una intera comunità montana più avvezza are le imprese sugli sci (non a caso, ilbambino era un piccolo fenomeno anche in questo sport) che non quelle con la ...