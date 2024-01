Il dramma dello studente israeliano | Mio zio ancora ostaggio di Hamas

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Modena, 29 gennaio 2024 – “E’ dal 7 ottobre che mio zio, Ohad Ben Ami, èdi. Mia zia, invece, l’hanno rilasciata soltanto dopo 54 giorni. È un inferno, ma quando arriverà il giorno in cui potrò guardarmi indietro, voglio essere consapevole di aver fatto tutto quello che era possibile fare per loro". Non fa nemmeno in tempo a sedersi, Shoval Abend, che la sua mente lo riporta lì, in quel preciso istante in cui – nel kibbutz di Be’eri – i terroristi hanno preso indue dei suoi parenti. Guerra in Medio Oriente, ultima ora.: “Liberiamo gli ostaggi se Israele pone fine alla guerra”. Attacco base Usa, Biden: “Colpa dell’Iran, risponderemo” SHOVAL ABEND Da ormai tre anni, il ventisettennevive e studia medicina a Modena, città in cui ha voluto intraprendere il suo ...