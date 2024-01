Il Dottor Stranamore da 60 anni ci fa ridere delle nostre paure

Iconico e iconoclastico, Il Dottor Stranamore è anche il titolo più lungo ad essere mai stato candidato all’Oscar (non vinse), infatti il titolo originale si traduce in Il Dottor Stranamore, o come ho ...Sul cosiddetto "orologio dell'apocalisse", mancano ormai solo 90 secondi dalla mezzanotte. Ma cosa significa E siamo davvero condannatiEllen Pompeo ha scelto di calcare il tappeto rosso degli Emmy 2024 con un +1 d’eccezione. No, nessun invito al Dottor Stranamore alias l'uomo più sexy del mondo in carica ma ad una giovane donna dai l ...