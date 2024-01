Il dossier | «Ecco chi sono i 12 dipendenti dell’Unrwa complici di Hamas Uno ha portato granate | un altro ha rapito una donna»

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il New York Times e il Wall Street Journal hanno visionato il report del governo di Netanyahu riportando alcuni dettagli dei lavoratori, l’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi: 7professori, il 10% del personale ha legami con. L’Onu: non bloccate i fondi o a Gaza la situazione peggiorerà drasticamente