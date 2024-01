Il Direttore Creativo Marco De Vincenzo ha conversato con la digital artist e prompt designer Silvia Badalotti per realizzare una serie di scene e quadri attraverso l’Intelligenza Artificiale È nata una campagna poetica e sognante | in un non luogo molto speciale

(Di lunedì 29 gennaio 2024) «Cieli stellati e mappe astrali diventano ambienti chiusi, mentre le architetture sviluppano stili compositi finora mai visti. Nelle serre crescono vegetazioni inenarrabili e tutte lesono popolate da una umanità insieme familiare e aliena che narra racconti brevi e straordinari di infinite acrobazie genetiche…». È in uno spazio immaginario, un non, che si svela la nuovaEtro primavera estate 2024. È proprio questo ulteriore livello di espressione dell’idea del Nowhere, unpossibile con l’immaginazione, che ha ispirato la collezione SS24 della maison in un dialogo incessante tra ilDe...

Karl Lagerfeld jeans entra nell’orbita di Interbrands group. La label denimwear del marchio dell’omonimo stilista tedesco scomparso nel 2019, ex direttore creativo delle maison Chanel e Fendi, andrà ...A New York la mostra “Mood of the moment” racconta la figura della pioniera della moda ebrea Gaby Aghion, mentre a Londra arriva a giugno la prima mostra dedicata a Naomi Campbell ...Erano i primi anni ’70 quando debuttò come una piccola sezione dedicata all’arte moderna e contemporanea dell’allora fiera campionaria di Bologna. Le gallerie presenti erano appena dieci, ma già ...