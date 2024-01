Il day after di Sinner | “Bellissimo celebrare questo traguardo La mia fonte d’ispirazione? Federer”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Non ho dormito molto, ma èessere qui perunincredibile, raggiunto assieme al mio team”. Jannik, neanche 12 ore dopo il trionfo sulla Rod Laver Arena è già in piedi per il tradizionale shooting fotografico con la coppa al Royal Botanical Garden di Melbourne. “Sono il più giovane tennista a vincere qui dal 2008, dal primo titolo di Novak Djokovic? Non penso che il suo record di 10 trionfi sia raggiungibile. Per adesso sono contento così, di potere tenere questa coppa in mano”, afferma l’altoatesino ai microfoni di Supertennis. “Non so se siamo di fronte ad un cambio della guardia, è difficile prevedere cosa accadrà in futuro. Ma posso dire di essere contento di far parte della nuova generazione, perché sono quello di cui lo sport ha bisogno”, aggiunge. “I miei genitori mi hanno ...