Il cuoco trovato morto nel Frusinate sarebbe stato ucciso

Per anni ha chiesto che fosse cercato. Da quel 2 luglio del 2016 mamma Anna non aveva più notizie di suo figlio. Fino a ieri: Roberto Coppola , 43 ... (ilmattino)

Il caso di Gianni Di Zazzo, il cuoco trovato morto nell’hotel ‘Le Mainarde’ a Vallerotonda. Novità sull’autopsia. Il piccolo comune di Vallerotonda si è trasformato in una scena da giallo dopo la ...Chi Gianni Di Zazzo, 57 anni, è stato trovato da due conoscenti sull'uscio di un ristorante in ristrutturazione nel territorio tra Vallerotonda e Acquafondata, in provincia di Frosinone, nella giornat ...Cuoco trovato morto in albergo a Vallerotonda, gli inquirenti hanno approfondito le indagini dopo aver scoperto che all'interno e all'esterno della struttura ricettiva sono state trovate numerose trac ...