Il cortocircuito della zuppa sulla Gioconda | gli ambientalisti si schierano coi trattori e il gasolio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "Laè così universalmente nota e ammirata da tutti che sono stato molto tentato di utilizzarla per dare scandalo", diceva Marcel Duchamp dopo averle "appiccicato" i famosi baffetti nel suo ready-made L.H.O.O.Q.. L'hanno poi "dissacrata" (rendendole in verità omaggio) Basquiat e Botero, Andy Warhol e Keith Haring. Ma il dadaista aveva usato una riproduzione fotografica dell'opera di Leonardo da Vinci e gli altri artisti contemporanei ne hanno realizzato una propria versione. Ieri mattina invece sono state due attiviste ambientaliste francesi a prendere di mira il quadro più famoso del mondo, e questa volta hanno colpito direttamente l'originale. Al Museo del Louvre, a Parigi, una coppia di militanti francesi per il clima – Sacha, 24 anni, e Marie-Juliette, 63 anni – ha oltrepassato la barriera che separa i visitatori dal quadro e lanciato...