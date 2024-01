Il cordoglio degli Animalisti Italiani Onlus per la scomparsa di Sandra Milo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 29 gennaio 2024) ROMA – “Con profonda tristezza, porgiamo le nostre sincere condoglianze per la perdita di, icona del cinema italiano e grande amanteanimali. Il suo impegno incrollabile nel difendere gli amici a quattrozampe resterà per sempre nell’anima di chi, come noi, continua a lottare per un mondo in cui tutte le creature viventi possano conoscere amore, rispetto e libertà. La sua eredità di gentilezza e dedizione continuerà a ispirarci mentre perseguiremo il suo stesso sogno di un futuro più compassionevole”. Questo è . L’attrice è morta stamane all’età di 90 anni. “, figura di spicco del cinema italiano e musa di Federico Fellini, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di milioni di appassionati della settima arte. ...