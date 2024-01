Il commento Europa o no | si deve ripartire da Joshua

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Marchini Va emanato in fretta un nuovo limite, da applicare soltanto al territorio di Casteldebole: il divieto di circolare nella zona di Zirkzee andando sotto i sessanta. No, mica i chilometri orari: i milioni! Sotto i sessanta milioni, non ci si può nemmeno accostare: si fa la rotatoria, e si torna indietro. Scherzi a parte, dopo i giochi di prestigio ai danni dell’Inter, le luci di San Siro hanno illuminato ancora una volta il pozzo di talento di: e francamente non si vede il fondo. Laggiù c’è una miniera d’oro, signori. E allora va recintata l’area: con le transenne di un prezzo molto alto da scavalcare e la forza di un progetto che,o nonalzare l’asticella ancora il prossimo anno. Se poi, per farlo, va immolato qualcuno sull’altare della sostenibilità, allora - con tutto il rispetto ...