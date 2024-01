Il Cinema piange Sandra Milo | il suo rapporto speciale con Fellini

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si è spenta a 90 anni nella giornata di oggi La giornata di oggi, 29 dicembre, è stata segnata dalla notizia della scomparsa dia 90 anni. L’attrice per anni è stata la musa ma anche l’amante del regista Federico. Proprio lui la rese famosa e la coinvolse nelle pellicole 8½, del 1963, e Giulietta degli spiriti, del 1965. Film che la lanciarono ufficialmente e per cui vinse il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista. Nel 1967raccontò l’incontro con la Milano, descrivendola come «una ragazza dalle curve un po’ tonde, occhi maliziosi e innocenti insieme, che rideva in un modo che mi sembrava che mi volesse prendere in giro». Leggi anche:e la relazione extra coniugale con Bettino Craxi: “Ero pazza di lui!” La...