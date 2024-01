“Il cinema di Michael Cimino” | il saggio di Giampiero Frasca da riscoprire

“Il Cacciatore” , che torna nei The Space Cinema , fa parte della speciale programmazione del circuito “Back On The Big Screen”. “Il Cacciatore” di ... (2anews)

“Non cercate simbolismi nel film, non ce ne sono. Non c’è neanche un fine politico, questo film non parla nemmeno della guerra del Vietnam . Parla di ... (optimagazine)

Il 15 dicembre 1978 Il cacciatore, The Deer Hunter, usciva nei cinema americani. Con 45 candeline e in versione restaurata in 4K da Studiocanal ... (ilfattoquotidiano)

Uscito in sala nel 2019, questo è diretto da regista Michael Dowse, noto per i film FUBAR e What If. In esso, data la fondamentale presenza delle automobili, si ritrova tutta l’adrenalina tipica dei ...I produttori esecutivi sono Alice Walker, Rebecca Walker, Kristie Macosko Krieger, Carla Gardini, Mara Jacobs, Adam Fell, Courtenay Valenti, Sheila Walcott e Michael Beugg. Il film è uscito negli ...Si è spenta nella notte, a 90 anni, Sandra Milo, volto centrale del cinema di Fellini ma personalità fondamentale per quasi sessant’anni del nostro cinema. TORNA IN SALA IL CACCIATORE E NOI SCONTIAMO ...