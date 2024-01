Il cast de La lunga notte – La caduta del duce | su Rai 1

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 29 gennaio 2024) È stato scelto l’attore bergamasco Alessio Boni per interpretare Dino Grandi, protagonista de La-Ladel, la miniserie in onda su Raiuno per tre prime serate consecutive lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio 2024. Boni guida undi numerosi volti, in buona parte già noti al pubblico delle fiction italiane, qui alle prese con un racconto che si snoda lungo tre differenti coppie e che unisce così al racconto intimo quello del thriller delle tre settimane che hanno preceduto ladel 25 luglio 1943, che segnò la fine del regime fascista. Scopriamo insieme, quindi, ilde La. Alessio Boni è Dino Grandi Presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni. Avvocato romagnolo, autore ...