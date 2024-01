Il carro funebre viaggiava senza assicurazione | confiscato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Prato, 29 gennaio 2024 – Quando la fantasia supera la realtà. Unche tenta di evitare un controllo ma quando viene beccato si scopre che erarevisione e che, per di più, il suo conducente non aveva più punti sulla patente. Ebbene sì, a Prato succede anche questo. L’episodio risale a ieri mattina quando una pattuglia della polizia municipale ha notato le strane manovre che il, appartenente a una associazione che ha la propria sede nei pressi di piazza del Mercato Nuovo, stava facendo in via Curtatone. I due agenti si sono subito insospettiti in quanto ilaveva fatto una svolta improvvisa come se volesse evitarli. Così la pattuglia si è mossa e ha imposto l’alt al ...