Il cantante di Due vite esce allo scoperto sulla sua situazione sentimentale

Oggi, giovedì 23 novembre , si è registrata la decima puntata di Amici 23 che vedremo in onda domenica 26 novembre su Canale 5 per scoprire le novità ... (blogtivvu)

Tennis , a questo punto è ufficiale e non ci sono più dubbi: l’ha stregato nell’attimo stesso in cui si sono incontrati per la prima volta. È stato ... (ilveggente)

La cantante e l'attore presero strade sentimentali diverse: lei sposò Marc Anthony dal quale ebbe due figli, mentre lui, convolò a nozze con Jennifer Garner con la quale ebbe tre bambini. Tuttavia, ...Ieri l'annuncio per il cantante due volte vincitore di Sanremo. Fan in attesa della prevendita. Un altro nome in ballo è quello dell'artista bolognese MESSINA – È stata la sorpresa di ieri. In diretta ...“Oh Signore, perché non mi compri una Mercedes-Benz I miei amici hanno tutti una Porsche, devo rimediare…” Immaginate questi versi, nel blues cantato a cappella dalla voce roca e struggente di Janis ...