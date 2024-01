Il 91% degli italiani preoccupato per la situazione economica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il 91% dei consumatoriper la propria condizione, l'81% per l'economia del Paese, a partire dagli effetti dell'inflazione. Lo afferma l'Ey future consumer index, aggiungendo che tra le preoccupazioni maggiori vi sono l'aumento dei prezzi di elettricità, gas e acqua (75%), dei prezzi di beni alimentari e i carburanti (73%), e la sanità (62%). Oltre il 50%intervistati nei prossimi mesi taglierà gli acquisti di prodotti non essenziali, il 94% farà più attenzione al cibo, non sprecandolo, e oltre il 38%pianifica di trascorrere più tempo a casa in futuro. Tra le priorità al primo posto per i consumatori c'è il risparmio, seguito da salute fisica e mentale e sostenibilità, con il il 65%...