Ieri in Campania | tragedia in Irpinia Il vicepresidente della Provincia di Salerno minacciato con la pistola

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importantigiornata di, domenica 28 gennaio 2024. Avellino – Una donna a bordo di una utilitaria ianca si schianta contro un muro e perde la vita.nell’ultimo sabato sera di gennaio in, specificamente nel Comune di Pratola Serra dova si è vericato l’incidente mortale. (LEGGI QUI) Benevento – Manca il poker di vittorie il Benevento di Auteri, raggiunto due volte dal Taranto di Capuano. Spreca l’occasione a Strega, non riuscendo a sfruttare i passi falsi delle altre e vedendo allontanarsi la vetta occupata dalla Juve Stabia. (LEGGI QUI) Caserta – Nella mattinata di domenica 28 gennaio, è stata conferita la benemerenza sportiva alla Boxing Improta, presso la sala Auditorium del palazzo del C.O.N.I. di Roma, in viale Tiziano. (LEGGI QUI) Napoli – Ha ...