I trattori bloccano mezza Europa | in strada a protestare | Assediare Parigi

Decine di trattori e autotrasportatori hanno bloccato il traffico sull'autostrada A1, in entrata e in uscita, in prossimità del casello di Orte , nel ... (ilgiornale)

Home » Canali » Politica » Arriva in Italia la protesta (e i trattori) degli agricoltori: c’è il primo morto ...“Oggi, qui ad Orte, ci sono circa 120 mezzi agricoli con 400 persone”. Alle 14:00 i manifestanti hanno acceso i motori dei trattori parcheggiati in prossimita’ della rotatoria e hanno bloccato la ...Dramma durante la protesta dei trattori nel Catanzarese. Un uomo è stato colto da malore mentre era in fila in auto sulla strada statale 106, tra Botricello e Cropani Marina, nel Catanzarese, bloccata ...