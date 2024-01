I titoli del Tg1 e la propaganda di governo

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ci troviamo sempre più spesso di fronte aclickbait. Quelle esche che ci portano a leggere una “notizia” e renderci conto, solo dopo, che il contenuto di un articolo non conferma quanto dichiarato nel titolo. Poi c’è anche il rischio di trovarsi di fronte a notizie acchiappa-click che, spesso e volentieri, non sono altro che la summa massima di non-notizie, magari decontestualizzate. E poi c’è il caso deidi testa del Tg1 che rischiano di creare – per portata e credibilità – il telespettatore a fraintendere il reale contenuto di una misura economica appena licenziata dal Consiglio dei Ministri. Come nel caso del cosiddetto “Patto per la Terza età” che prevede mille euro in più agli anziani. Ma non per tutti gli anziani. LEGGI ANCHE > Tutti i problemi del servizio del Tg1 con i video dell’Ospedale di Aprilia Vista la situazione ...