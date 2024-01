I ragazzi che mettono nastro adesivo in strada ad altezza auto

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Chiamarle "bravate" è riduttivo. Non è chiaro se abbiano voluto emulare il 24enne che a Milano aveva teso un cavo d'acciaio in, qualche settimana fa. Quel che invece è certo è che gesti simili sono un pericolo per la sicurezzale. A Settimo Torinese, popoloso comune appena...