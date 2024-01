I pronostici di lunedì 29 gennaio | Serie A | Liga e Coppa d’Africa

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Idi29: c’è il posticipo diA tra Roma e Salernitana, si gioca pure ine Super Lig turca. Finita l’era Mourinho, la Roma è ripartita con Daniele De Rossi in panchina centrando subito un’importante vittoria contro il Verona. Tre punti fondamentali per ritrovare un minimo di entusiasmo in ottica lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Per risalire la classifica servirà continuità e già contro la Salernitana affamata di punti salvezza servirebbe un’altra vittoria. L’allenatore della Roma Daniele De Rossi (LaPresse) – IlVeggente.itNon sarà facile, di sicuro rispetto alla gestione Mourinho i giallorossi hanno un’identità di gioco più offensiva, ecco perché non sorprenderebbe almeno un gol per squadra ...