I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno in automatico l' Assegno Unico Universale fino a febbraio 2024 ISTRUZIONI

L’incentivo è per datori di lavoro privati che assumano a tempo determinato o indeterminato, o che stabilizzino soggetti percettori delle nuove misure sostitutive del reddito di cittadinanza (Supporto ...Nuovi problemi in vista per l’Assegno di Inclusione e i percettori che potrebbero fronteggiare una situazione totalmente imprevista. Nello specifico i cambiamenti relativi alla DSU e i conteggi potreb ...I percettori del Reddito di Cittadinanza riceveranno in automatico l'Assegno Unico Universale fino a febbraio 2024. L'INPS annuncia che i beneficiari del ...