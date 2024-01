I mocassini fatti a mano diventati brand dell’Italian style

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) DICI VELASCA e, negli ultimi 10 anni, non intendi solo il ‘grattacielo con le bretelle’ di Milano, ma undi calzature (dal 2022 anche di abbigliamento) rigorosamente Made in Italy, prodotte da operosi artigiani di lungo corso. Unche è la concretizzazione di un’intuizione imprenditoriale ‘covata’ a Singapore, intorno a un paio diMade in Italy che Jacopo Sebastio (a sinistra nella foto sopra) aveva portato all’amico Enrico Casati (a destra nella foto sopra) che, sul posto, non ne trovava della stessa qualità e a un prezzo congruo. L’idea: come arrivare al consumatore con un prodotto icona del fashion Made in Italy come la scarpa, a prezzi concorrenziali? Casati e Sebastio il sistema l’hanno trovato. L’esercizio 2023 si è chiuso con 22 milioni di fatturato, il core business di Velasca sono le scarpe da uomo (sono ...