I migliori orologi Longines che vanno bene in qualsiasi occasione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Fondata nel 1832 in Svizzera,è diventata nel corso degli anni sinonimo di eleganza, prestigio e precisione nel mondo dell'orologeria. La sua storia inizia con Auguste Agassiz, un imprenditore svizzero che acquisì una piccola officinaera a Saint-Imier. È qui che i primi modelli, prodotti a domicilio da alcuni abitanti del paese, vengono ultimati dallo stesso Agassiz prima di essere messi in commercio. Il Dna all'avanguardia del brand è già presente nella visione del fodatore, che sceglie il mondo come mercato: gliprodotti vengono esportati in particolar modo negli Stati Uniti. È il 1889 quando viene registrato il logo alato a forma di aquila, simbolo di forza, purezza e precisione: valori che caratterizzeranno la produzione della maison. Nel 1912,diventa il primo produttore a ...