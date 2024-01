I migliori esercizi che usano il peso corporeo per sviluppare la tua forza

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Glicheilsono il segreto di Pulcinella del fitness. Se almeno un po' sei come noi, hai sempre la scusa pronta per non andare in palestra. Magari ti sei svegliato tardi, devi fare un salto a fare la spesa in pausa pranzo, pensi di meritare un po' di riposo nel fine settimana e ti capita di perdere l'occasione. Purtroppo per te, siamo qui per dirti che c'è un modo per rendere vane tutte queste scuse, ovvero glibasati suldel genere non rappresentano soltanto un modo per costringerci a fare del fitness. Anzi, le sessioni basate sulpossono ben figurare all'interno di qualunque tipo di allenamento. «L'allenamento che si basa sul ...