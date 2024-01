I metalli si ’nobilitano’ per diventare più belli e resistenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) LO STABILIMENTO LUALMA, che fa capo al gruppo imolese Argos Surface technologies (nato dall’unione di otto aziende italiane fra le più affermate nel settore dei rivestimenti e dei trattamenti superficiali), continua a investire nel rinnovo dei propri impianti produttivi. L’obiettivo principale è ottimizzare la produzione, per poter incrementare di numero e dimensione le commesse gestite e ridurre considerevolmente i tempi di lavorazione. Argos Lualma è specializzata nei trattamenti di anodizzazione e di anodizzazione colorata, processi elettrochimici non spontanei che determinano, sulla superficie dell’alluminio, uno strato protettivo utile a rinforzarne la resistenza alla corrosione. Il processo di ossidazione anodica, alla base dei trattamenti effettuati dal gruppo, è usato soprattutto per le applicazioni sulle componenti meccaniche installate sui macchinari industriali, nonché nei ...