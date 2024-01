I medici snobbano i pronto soccorso E il concorso è un flop annunciato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) A chi troppo e a chi (quasi) niente: da una parte trentamila aspiranti a caccia di una divisa e dall'altra solo poche decine in corsa per un camice bianco. È il volto bifronte dei nuovi concorsi, indetti per rimpinguare i posti vuoti negli organici della sanità laziale. Ora ci sono in “corsia” 2 veri e propri «ni»: sia per i 485 posti da operatori socio-sanitari (Oss), con ben 19.649 candidati appena ammessi alle selezioni, ma anche per i 271 posti da infermiere, con 9.938 aspiranti promossi alle prove orali. I due «concorsini», invece, sono solo a tre cifre. Il primo è quello per 152nei: all'inizio i partecipanti erano 163, «ciò significa che si è scongiurata l'ipotesi della mancata o sottodimensionata partecipazione», aveva esultato l'azienda capofila, l'Asl Roma 6. Però, dopo l'esito ...