I maghi del freddo hanno trasformato in affare d’oro l’aria condizionata

(Di lunedì 29 gennaio 2024) LUCKY VENTURE, OGGI LU-VE SPA.Il nome doveva portar fortuna, e così è stato, tanto che questa azienda, nota nel mondo come leader nella produzione di scambiatori di calore per apparecchi ventilati, cioè quella tecnologia che raffredda strumenti, ambienti e motori, sta per compiere 40 anni. Nata ad Uboldo, piccolo comune in provincia di Varese, nel cuore della Lombardia, la Lu-Ve oggi ha 4150 dipendenti in 20 sedi nel mondo, fra cui Polonia, Cina e India e un fatturato che supera i 600 milioni di euro. Papà Iginio non c’è più, ma a guidare l’azienda, che è quotata in Borsa dal 2015 e che punta su innovazione e sostenibilità c’è Matteo Liberati (a sinistra nella foto sopra), storico mancato e manager dell’azienda di famiglia dopo un lungo periodo di gavetta. "Ero l’ultima chance di mio padre - dice sorridendo - perché gli altri miei fratelli, Simone e Fabio non erano entrati in azienda, ...