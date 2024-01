I grilli | il fiocchetto e l’eurodeputata Sardone

Leggi tutta la notizia su butac

(Di lunedì 29 gennaio 2024) C’è un video di una nostra vecchia conoscenza apparso su TikTok che ci state segnalando a ripetizione, il video è questo: Si tratta di un video del 2022, ma che evidentemente grazie al populismo antieuropeista di cui parlavamo pochi giorni fa sta tornando a circolare alla grande. Nel video vediamoSilviache ci spiega perché preferisce il cibo “made In Italy” invece dei prodotti a base di insetti. L’unica cosa da dire, per confutare le affermazioni di, è che nessuno vuole obbligarci a fare o mangiare nulla.leghista nel suo video apre dicendo che ha speso 17 euro: …per provare a mangiare quello che l’Europa ci vuole imporre. L’italiano è una bella lingua, non vediamo perché non cercare di tutelarla come qualsiasi altro prodotto made in Italy. Riporta la ...