I funerali di Sandra Milo mercoledì | domani la camera ardente

I funerali di Sandra Milo si svolgeranno mercoledì alle 12 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma. Domani dalle 10 invece sarà possibile dare l'ultimo saluto all'attrice in Campidoglio ...Un amore segreto e intrecciato. Sandra Milo, morta lunedì 29 gennaio circondata dall’affetto dei suoi cari, oltre ai suoi 4 matrimoni ha amato profondamente due persone: Federico Fellini, a cui è ...La data dei funerali non è stata ancora divulgata, così come per il momento non si hanno notizie su dove verrà allestita la camera ardente. Sandra Milo era stata la musa di Federico Fellini: al ...