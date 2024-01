I Fantastici 5 | Ultima Puntata | Amore Tra Alessandra E Riccardo!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) I5,si accorge di provare qualcosa per Riccardo e, dopo i primi dubbi, sboccia l’tra loro. Intanto continuano gli allenamenti per inseguire il sogno degli Europei! I5 prosegue ed arriva al suo ultimo appuntamento. È arrivato il momento della svolta per i personaggi protagonisti ed in particolare pere Riccardo. I due si accorgono dei sentimenti che provano e, tra titubanze e paure, inizia per loro una nuova vita. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. I5: dove eravamo rimasti? Riccardo lavora perché le qualificazioni agli Europei da parte degli atleti, ma nessuno è davvero concentrato sull’obiettivo a causa di problemi personali. ...