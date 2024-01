I 70 anni di ’Romagna mia’ celebrati sul palco di Sanremo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Riccarda Casadei, figlia di Secondi Casadei il celebre papà del liscio romagnolo, insieme a tutta la sua famiglia, ringrazia Amadeus, Giordano Sangiorgi e la Regione Emilia Romagna per la partecipazione al 71° Festival didella nuova orchestra Santa Balera che eseguirà "Romagna mia" suldell’Ariston per i 70dell’inno di Romagna composta nel 1954 e che ha venduto nel mondo otto milioni di dischi. Dice Riccarda Casadei: "Io e la mia famiglia ringraziamo Amadeus per la sua sensibilità e attenzione verso la nostra musica nell’ospitare "Romagna mia", la più popolare canzone scritta da mio padre. Quello appena trascorso è stato un anno particolarmente denso di emozioni e commozione: "Romagna mia" ha risuonato in ogni dove, diventando non solo una canzone che accompagna momenti spensierati, ma anche un inno alla speranza, ...