Houthi | attaccata nave Usa in Golfo Aden

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 9.50 Glidello Yemen, sostenuti da Teheran, hanno lanciato un razzo contro laUsa "Lewis B. Puller", neldi. Lo ha annunciato il portavoce militare dei ribelli in un comunicato ripreso da Al Arabiya sul proprio sito. La Puller -spiegano gli- dà supporto logistico alle forze Usa e l'attacco di cui è stata bersaglio "arriva in difesa dello Yemen e a sostegno del popolo palestinese". Navi di Israele o lì dirette restano i bersagli

Quello che sta succedendo in queste ore nel Mar Rosso è complicato e destinato a lasciare degli strascichi non indifferenti, specialmente nel ... (open.online)

Per il ministro della Difesa, infatti, la decisione degli Houthi di non colpire le navi cinesi e russe ...«Le navi russe e cinesi non vengono attaccate e la cosa viene annunciata apertamente. Questo ...In un comunicato i ribelli yemeniti Houthi hanno annunciato di aver lanciato ieri un ...Le navi russe e cinesi non vengono attaccate e la cosa viene annunciata apertamente. Questo crea un ...Il movimento Houthi, allineato con l’Iran, ha iniziato a lanciare ondate di droni e missili contro le navi il 19 novembre in risposta alle operazioni militari israeliane a Gaza. Venerdì una nave ...