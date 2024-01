Hockey su pista serie A1 Il Forte dei Marmi si conferma capolista solitaria Espugnato Giovinazzo con punteggio tennistico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024)dei: Belgiovine (Dangelico), Dilillo, Rubio, Mattugini C., Le Berre, De Bari, Clavel, Colamaria, Mezzina. All.: Marzella.DEI: Gnata (Taiti), Galbas J., Cinquini E., Ipinazar F., Torner, Compagno, Ambrosio, Gil, Rossi F. All.: Bertolucci A. Arbitri: Parolin di Vicenza e Di Domenico di Reggio Emilia. Marcatori: Gil 0’27“ e 3’39“; Galbas 3’52“; Cinquini 11’28“; Mattugini 12’54“; Ambrosio 16’13“e 18’14“del secondo tempo. Note: pub blico 500 circa. Espulso per 2’ Colamaria.– Ilespugnacon un6-1 maturato nella ripresa, dopo che il primo tempo era finito 0-0. Versiliesi sempre solitari in testa alla classifica. ...