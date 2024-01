Hockey ghiaccio | Asiago manda al tappeto Val Pusteria in ICE League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La domenica sera dell’ICE2023-2024 ha messo fatto incrociare in pista l’e il Valin uno dei confronti tutti italiani della legastica fra le più importanti d’Europa. Ecco come sono andate le cose. A vincere, in casa, è stato l’, con il punteggio di 6-3. Grande prestazione dei veneti, andati immediatamente in vantaggio con Gennaro e Rapuzzi per il momentaneo 2-0, diventato poi 2-1 per effetto della rete ospite di Schofield. Successivamente un secondo periodo senza alcuna rete, prima di un terzo troncone di partita a dir poco rovente. Rete del 2-2 di Morley, poi botta e risposta sull’asse Castlunger-Petan, per il 3-3 e da lì parziale decisivo dell’: gol di Oksanen e Finoro per il 5-3 e infine Ierullo, in regime di “Empty ...