Highlights e gol Fiorentina-Inter 0-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di. Allo stadio Artemio Franchi grande partenza dei nerazzurri che sprecano due palle gol con Lautaro Martinez e Carlos Augusto e poi la sbloccano con il bomber argentino che, sugli sviluppi da calcio d’angolo, stacca più alto di tutti e fa 1-0. Thuram spreca in contropiede il 2-0, laci prova con Bonaventura ma Sommer dice di no. Nella ripresa rigore fischiato per fallo di Sommer su Nzola, ma il portiere svizzero si rifà parando il tiro dagli undici metri a Nico Gonzalez. L’è capolista. LE PAGELLE E I VOTI ILDEI GOL E DEGLI...

Il video con gli Highlights e i gol di Monza-Sassuolo 1-0, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Scontro per uscire dal ... (sportface)

Il video con gli Highlights di Spal-Juventus U23 1-3, gara valida per la ventitreesima giornata del Girone B di Serie C. Passa subito in vantaggio ... (sportface)

L’ Atletico Madrid trova la vittoria contro Valencia per 2-0. I padroni si portano in vantaggio al termine del primo tempo e poi raddoppiano nella ... (sportface)

All’Inter basta un gol di Lautaro per battere la Fiorentina e tornare in testa alla classifica ad una settimana dal derby d’Italia E’ stata una partita molto intensa tra due squadre con una ...L’Inter non sbaglia mai. Vince 1-0 contro la Fiorentina, con il 19° gol in campionato di Lautaro Martinez (il numero 124 con la casacca nerazzurra) e torna in testa sorpassando la ...18' - Martinez Quarta piomba sul corner di Duncan, il tocco dell'argentino non è sufficiente a inquadrare la porta. IL GOL DI LAUTARO: Corner di Asllani, Lautaro prende bene posizione anche aiutandosi ...