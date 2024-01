Highlights e gol Catania-Monopoli 1-1 | Serie C 2023 24 VIDEO

Il video con gli Highlights di Spal-Juventus U23 1-3, gara valida per la ventitreesima giornata del Girone B di Serie C. Passa subito in vantaggio ... (sportface)

L’ Atletico Madrid trova la vittoria contro Valencia per 2-0. I padroni si portano in vantaggio al termine del primo tempo e poi raddoppiano nella ... (sportface)

col gol di Nikola Krstovic, dopo che lo stesso attaccante si era fatto ipnotizzare da Martinez dal dischetto. Vittoria pesantissima per la formazione guidata da Alberto Gilardino. Nel video in calce, ...La Fiorentina ha segnato 29 gol e ne ha subiti 22; l'Inter ha segnato 50 gol e ne ha subiti 10. La partita di andata Inter - Fiorentina si è giocata il 3 settembre 2023 e si è conclusa 4-0. In casa la ...Vince e convince l'Atalanta di Gasperini, successi anche per Genoa, Torino e Monza. Ecco tutti i risultati della 22^ giornata, i marcatori e gli highlights di Sky Sport in attesa del Monday Night ...