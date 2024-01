Highlights e gol Capo Verde-Mauritania 1-0 | ottavi Coppa d’Africa 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per glidi. Con un rigore di bomber Mendes arriva la qualificazione ai quarti di finale per gli Squali Blu, beffati invece all’88’ gli Almoravidi al termine di una partita bloccata e decisa, come prevedibile, da un episodio. Di seguito ecco le immagini salienti della partita giocata in Costa d’Avorio. SportFace.