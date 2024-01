HIGHLIGHTS – Calcio Eccellenza | la Vis Sezze si butta via Terracina ringrazia e sale in testa alla classifica

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pubblicato il 29 Gennaio, 2024 E’ stato il big match di giornata e non ha tradito le attese. La sfida tra i “tigrotti” deled i “leoni” della Vis non ha tradito le attese consegnando una vittoria preziosa ai padroni di casa. A recriminare, però, sono gli ospiti, ormai quasi tagliati fuori dcorsa promozione, che nel primo tempo prima falliscono un gol a due metri dporta con capitan Di Trapano, quindi sbagliano un rigore proprio al 45esimo consentendo aldi rimanere in partita e di poter sfruttare, nel finale, tutta la classe dei suoi solisti, a cominciare dall’imprendibile Camara. Di Fioretti e Bellane le reti che decino il match nel finale.: Campagna, Fumagalli, Guida, Pesce, Celli, Sossai, Cano (68? Proietti), Camara, Carlini, Fioretti (89? Ragozzo), ...

SARONNO - C'era il rigore Pochi i dubbi, e quei pochi sono stati fugati dalle immagini degli highlights su paolozerbi.com e dalle immagini fotografiche: